Stadtgespräch : Junge Union besichtigt Flughafen

Auf dem Vorfeld erhielten die Langenfelder interessante Einblicke in den Flughafenbetrieb. Foto: RP/JU

Langenfeld Die Langenfelder schauten sich nachts den Umschlagplatz von UPS auf dem Köln-Bonn-Airport an.

Mitglieder der Jungen Union Langenfeld haben kürzlich eine Nachtbesichtigung des Flughafens Köln-Bonn unternommen. Zentrales Ziel war der Umschlagplatz Europa des Logistikunternehmens UPS. Begrüßt wurden die Langenfelder von Christina Tode. Die Mitarbeiterin der Stabsstelle Politik- und Regierungsbeziehungen der Flughafenverwaltung stellte in den Köln-Bonn-Airport mit seinen drei Start- und Landebahnen und dem 24-Stunden-Flugbetrieb vor und erläuterte die Bedeutung des Flughafens, der mit seinen knapp 15.000 Mitarbeitern in 115 Betrieben und Behörden ein wichtiger Arbeitgeber in der Region ist.