Schürreskarrenrennen in Berghausen Junge Sieger bei den Kirmesjonges

(og) Diesmal waren beim Schürreskarrenrnnen in Berghausen die Jungen erfolgreich. Der 18-jährige Jonas Brinkmann machte bei den Männern das Rennen, berichtet Jessica Kuper. Er ist schon lange Mitglied bei den Kirmesjonges im Stadtteil. Eltern und Großeltern waren schon dabei. Jetzt gab es das „Blaue Band“ für den Starter in Blotschen. Damit hat er sich gegen 28 andere durchgesetzt. Bei den Frauen hat Merle Reuter gewonnen. Sie ist Anfang 20 und hat das „Rote Band“ bekommen, das eigens für die weiblichen Starter aufgelegt worden ist. Drei weitere Frauen waren mit ihr am Start. Drei Tage lang haben die Kirmesjonges gefeiert, 200 Gäste waren dabei, haben am Samstag 80er/90er Jahre Musik gehört, die Mundartmesse verfolgt und am Sonntag den Läufern und der Kettcar-Gruppe die Daumen gedrückt. RP-Foto: rm-