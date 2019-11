Freizeitpark Langfort : Junge Kicker testen digitale Torwand

Jonas (mit Ball) und seine Teamkameraden von Tuspo Richrath testeten die neue elektronische Torwand im Freizeitpark in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die digitale Torwand im Freizeitpark Langfort hat ihre erste Bewährungsprobe bestanden.

F-Jugendkicker von TuSpo Richrath ballerten am Mittwochnachmittag vor den Augen von Stadtoffiziellen um Bürgermeister Frank Schneider auf die für 45.000 Euro angeschaffte neue Attraktion des Freizeitparks Langfort. Sie ist gratis nutzbar und bietet laut Rathaussprecher Andreas Voss fünf verschiedene, digital gesteuerte Spielkombinationen, kommuniziert über integrierte Boxen mit den Fuß- oder auch Handballern. „Beide können gleichermaßen Schuss- oder Wurfhärte, Ballgeschwindigkeit sowie Treffsicherheit unter Beweis zu stellen und trainieren.“ Die auf der Torwand blinkenden Felder informieren jeweils über die Leistung. Voss: „Über eine frei herunterladbare App können sich die Spieler sogar über die Stadtgrenzen hinaus zu Wettbewerben verabreden – ob in Monheim oder in Sydney.“