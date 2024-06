Sparkassen-Mittsommernachtslauf Jung und Alt treten in drei Läufen an

Langenfeld · Langenfelds Läufer stehen in den Startlöchern. Am Freitag startet der Sparkassen-Mittsommernachtslauf in der Fußgängerzone. In drei Kategorien gehen Läuferinnen und Läufer an den Start. Die Startgelder werden gespendet.

25.06.2024 , 10:45 Uhr

Highlight des Sparkassenevents ist der Hauptlauf über zehn Kilometer. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

(og) Am Freitag, 28. Juni, ist es wieder soweit. Dann gehen große und kleine Läuferinnen und Läufer in Langenfeld an den Start. Das Rahmenprogramm des Sparkassen-Mittsommernachtslaufs beginnt um 17 Uhr auf dem Sparkassenvorplatz. Mit dem Bambinilauf für die Drei- bis Sechsjährigen startet der sportliche Abend um 18.30 Uhr an der Mackstele. Die Strecke ist 400 Meter lang. Der Lauf führt bis zur St. Josef Kirche und wieder zurück zur Mack-Stele. Anmeldungen dafür sind vor der Sparkasse in der Zeit von 16 bis 18 Uhr möglich. Der Familien- und Freundelauf geht über eine Strecke von 900 Metern. Start ist um 19 Uhr. Dieser Lauf führt bis zur Markthalle, einmal um sie herum und wieder zurück zur Mack-Stele. Es gibt keine Altersbeschränkung und auch keine Zeitmessung. Pro Team müssen mindestens ein Kind und ein Erwachsener mitmachen. Der große Sparkassen-Mittsommernachtslauf geht über zehn Kilometer. Gestartet wird um 20 Uhr. Viermal geht es für die Läuferinnen und Läufer dabei zum Berliner Platz und wieder zurück zur Mack-Stele. Bei diesem Lauf wird professionell die Zeit gemessen. Die Strecke kann von Einzelläufern und von Zweier- oder Vierer-Staffeln absolviert werden. Anmeldungen sind noch bis zum 28. Juni, 18.30 Uhr, online unter www.sparkassen-mittsommernachtslauf.de möglich. Wer sich zum Familien- und Freundelauf anmelden möchte, hat dazu ebenfalls bis zum Veranstaltungstag, bis 18.30 Uhr, Zeit – ebenfalls online. Die Anmeldung für den Bambinilauf ist ausschließlich am Veranstaltungstag im Infozelt in der Zeit von 16 bis 18 Uhr vorgesehen. Die Startunterlagen für alle drei Läufe können am Veranstaltungstag ab 16 Uhr im Infozelt vor der Hauptstelle der Sparkasse an der Solinger Straße 51-59 in Langenfeld abgeholt werden. Alle Startgelder gehen laut Organisationsteam komplett an karitative Vereine in Langenfeld.

(og)