Junge Liberale Langenfeld : JuLis gründen eigenen Ortsverband

Langenfeld (og) Auf ihrem Gründungskongress haben die Jungen Liberalen (JuLis) den Ortsverband Langenfeld ins Leben gerufen. Zum Vorsitzenden wurde der 22-jährige Niklas Derwort gewählt, der von Felix Geis und Max Hoehl (stellvertretende Vorsitzende) sowie Markus Meiser (Beisitzer) unterstützt wird.

„Nachdem die JuLis als Kreisverband Mettmann inzwischen stark aufgestellt sind, wollen wir nun auch vor Ort in Langenfeld eine junge und liberale Stimme etablieren“, so Niklas Derwort. Auch der Ortsvorsitzende der FDP Langenfeld Mirko Bange äußerte sich begeistert: „Dass sich die jungen Liberalen Langenfelds zusammentun, freut mich persönlich sehr. Seit geraumer Zeit beobachten wir auch bei der FDP einen starken Zulauf jüngerer Leute. Dieser Zuspruch tut uns gut. Die Jungen Liberalen können dabei für die Stadt und die Belange junger Menschen vor Ort viel erreichen.“ Jetzt steht der Wahlkampf für die Landtagswahl an, den die JuLis Langenfeld tatkräftig unterstützen werden. „Es gibt wohl kaum eine bessere Zeit, um die Jungen Liberalen kennenzulernen. Wir freuen uns über junge Menschen, die sich für freiheitliche Politik stark machen möchten“, so Niklas Derwort.