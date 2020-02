Jugendtanzcorps aus Langenfeld : Rheinsternchen suchen Mittänzerinnen

Langenfeld Das Langenfelder Jugendtanzcorps Rheinsternchen absolviert jährlich etwa 70 Auftritte. Mädchen ab zehn Jahren können mitmachen.

(mei) Mit Altweiber und den Karnevalszügen sind die Tage der närrischen Session gezählt. Das Jugendtanzcorps Rheinsternchen gibt nach unzähligen Auftritten in den traditionellen roten Uniformen noch mal alles. Damit auch in den kommenden Jahren viele jecke Termine eingeplant werden können, sucht die Gruppe nach Angaben von Corpsleiter Peter Schmitz dringend Nachwuchs. Mädchen ab zehn Jahren sollten sich angesprochen fühlen, „die nicht nur Spaß am karnevalistischen Treiben, sondern viel Freude am Tanzen haben“. Kreativität sei dabei auch gefragt. „Denn einige der Tänze können selbständig in Gruppen erarbeitet werden. Zwei Trainerinnen stehen ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite.“

Die Gruppe trainiert nach Vereinsangaben ganzjährig einmal wöchentlich zwei Stunden lang in Räumen nahe der Innenstadt. Bei Bedarf werden Zusatztrainings anberaumt. „Zirka 70 Auftritte wollen auf diese Weise vorbereitet werden“, sagt Schmitz. So feierten die Rheinsternchen beispielsweise Ende November tänzerisch ihr närrisches Jubiläum zum 44-jährigen Bestehen des Tanzcorps. Auch traten die Mädchen bei einem karnevalistischen Nachmittag in der Düsseldorfer Kinderkrebsklinik auf, waren mit dem Langenfelder Prinzen-Paar bei einigen Auftritten wie etwa der großen Prunk- und der Damensitzung, kämpften in Köln und Leverkusen um den „Pänz-Pokal“.

An Altweiber meistern sie nach Angaben des Corpsleiters heute die größte Anzahl an Auftritten innerhalb eines Tages. So besuchten sie Kindergarten und Grundschulen, tanzen auf der Bühne am Rathaus, in Seniorenzentren und bei Langenfelder Firmen. „Den Abschluss bildet der Auftritt in der Waldkaserne Hilden, auf den sich die Mädchen immer besonders freuen.“ Die Rheinsternchen nehmen sowohl am Langenfelder Karnevalszug an diesem Samstag (ab 14.11 Uhr vom Immigrather Platz über Solinger- und Hauptstraße) als auch am Berghausener Veedelszoch (Sonntag, ab 14.11 Uhr) teil. Auch außerhalb der fünften Jahreszeit sind die Rheinsternchen gemeinschaftlich unterwegs. In entsprechenden Outfits stehen dann Auftritte etwa beim Stadtfest in der Langenfelder City und dem internationalen Kinder-und Familienfest im Freizeitpark Langfort auf dem Plan.