Langenfeld : Jugendliche zünden Gartenhaus an

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Langenfeld (og) Drei bislang unbekannte Jugendliche haben am Donnerstagnachmittag an einer Holzhütte am Kinderhaus Winkelsweg gezündelt. Zeugen haben den Brand gelöscht, bevor es zu einem größeren Schaden kommen konnte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken