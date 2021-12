Brand auf Schulhof in Langenfeld : Jugendliche zündeln auf Schulhof

Langenfeld Unbekannte Jugendliche haben am späten Freitagabend auf dem Schulhof einer Grundschule im Reusrath einen Tisch sowie zwei Bänke angezündet. Das teilt die Polizei mit und hofft auf Zeugenhinweise.

(og) Ein Passant hat am Freitag gegen 22.25 Uhr Polizei und Feuerwehr darüber verständigt, dass auf dem Schulhof der Peter-Härtling-Schule ein Tisch brennt, der von Jugendlichen angezündet worden sei. Die Feuerwehr ist schnell zur Stelle, kann aber nicht verhindern, dass die Plastikummantelung des Metall-Tisches sowie der Bänke komplett abbrennen und wegschmelzen. Schaden: 1000 Euro. Die Polizei trifft auf eine Gruppe Jugendlicher und stellt fest, dass diese vor Ausbruch des Feuers eine kleinere Party mit sechs bis zwölf Personen auf dem Schulgelände gefeiert haben. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus, dass es bereits am Wochenende zuvor eine Feier gegeben hat, bei der angeblich auch Bengalos gezündet worden sein sollen. Ob dies auch am Freitagabend der Fall war, ermittelt die Polizei. Da die Tatbeteiligung der angetroffenen Jugendlichen unklar ist, bittet die Polizei um Hinweise unter Tel. 02173 288-6310.

Bei der Stadt Langenfeld ist das Problem bekannt. „Wir haben schon einen Sicherheitsdienst engagiert, der unter anderem Streife an Schulen geht, abends und auch an Wochenenden“, sagt Referatsleiter Carsten Lüdorf. Was in diesem speziellen Fall nun geschehen soll, will die Verwaltung beraten.