Engagierte Schüler : Jugendliche wollen selbst bestimmen

Konstantinos Skandalis (l.) und Lennard Ehlers engagieren sich für Gleichaltrige. Jugendrat und Ausschuss tagen im Rathaus. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Konstantinos Skandalis und Lennard Ehlers sind die Neuen im Jugendhilfeausschuss. Sie sagen, wo es für Kids in Langenfeld hakt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Isabel Klaas

Eines wissen Konstantinos Skandalis (16) und Lennard Ehlers (17) genau: Sie wollen nicht, dass Erwachsene über ihren Kopf hinweg ihr Umfeld in Langenfeld bestimmen. Deshalb engagieren sich die beiden im Jugendrat und sind seit kurzem auch vereidigte Mitglieder in dem ansonsten vor allem mit Stadtpolitikern besetzten Jugendhilfeausschuss. Da dürfen sie allerdings nur beraten. Mitstimmen dürfen sie nicht.

Dem Gymnasiasten Lennard Ehlers geht das ganz schön gegen den Strich: „Ich würde natürlich lieber auch ein Stimmrecht haben“, sagt er selbstbewusst. Immerhin macht Lennard jetzt schon sein Abitur und will dann sofort mit dem Jurastudium beginnen. Auf Nachfragen sagt er, dass er in der Grundschule schon eine Klasse übersprungen hat. O-Ton: „Das war genau die richtige Entscheidung.“ Und auch heute gehört er im Konrad-Adenauer-Gymnasium zu den „ganz guten“ Schülern, wie er selbst eher zurückhaltend sagt. Beim Jugendrat ist er seit der ersten Stunde, als dieser 2018 noch Stadtschülervertretung Langenfeld hieß. 2019 wurde das Gremium in Jugendrat umbenannt. Auch im Kinder- und Jugendrat NRW und bei der Grünen Jugend ist Lennard aktiv. Für ihn gehört das zum selbstbestimmten Leben dazu.

Info Der Jugendrat tagt einmal im Monat Was Der Jugendrat besteht aus maximal 24 stimmberechtigten Mitgliedern im Alter von 11 bis 21 Jahren. Es werden aus jeder weiterführenden Schule in Langenfeld Vertreter gesandt. Daneben können auch Langenfelder aus auswärtigen Schulen, Azubis und Studenten in den Jugendrat gewählt werden. Wann Der nächste Jugendrat tagt am 30. März von 14 bis 16.30 Uhr in Raum 187 des Rathauses. Jugendliche Zuhörer sind willkommen und können auch eigene Ideen und Anregungen einbringen.

Wo es in Langenfeld für die Jugend hakt, fällt den beiden Jungs sofort ein. „Dass wir seit vorigem Jahr an Altweiberfastnacht bis 13 Uhr in der Schule bleiben müssen und das auch noch von Sicherheitskräften kontrolliert wird, die keinen vorher vom Schulhof lassen, ist einfach ungerecht“, sagt Lennard. Konstantinos pflichtet ihm bei: „Nur weil sich mal ein paar Jugendliche Karneval betrunken haben, müssen wir darunter leiden. Man sollte nicht alle in einen Topf werfen. Wir sind nicht so“, beschwert sich der Kopernikus-Schüler. „Da ärgern sich an unserer Schule ganz viele drüber, und wir wollen das unbedingt wieder ändern“, sagt Lennard. Allerdings haben sie da zumindest am heutigen Altweiber noch kein Glück. „Wir werden das wieder so halten, weil in der Vergangenheit da doch schon mittags eine ganze Menge Jugendliche zu viel getrunken hatten und sogar mit dem Rettungswagen abtransportiert werden mussten“, sagt Stadtsprecher Andreas Voss.

Auch dass im Freizeitpark im Winter, wenn es schon um 17 Uhr dunkel ist, nicht genug Licht da ist, um noch eine Runde Volleyball oder Basketball zu spielen, sei so eine typische Entscheidung von Erwachsenen am grünen Tisch, kritisiert Konstantinos. Das und noch so einige andere Sachen wollen die beiden im Ausschuss und im Jugendrat zur Sprache bringen. Da ziehen sie eindeutig an einem Strang.

Seit der neunten Klasse ist Lennard in der Schülervertretung am Konrad-Adenauer-Gymnasium. Vier bis fünf Tage gehen wöchentlich für sein Engagement drauf, schätzt er. Er wünscht sich, dass viel mehr Mitschüler diesen Weg einschlagen würden. „Das macht Spaß und geht uns alle was an. Doch den meisten ist egal, was passiert. Und so viel Freizeit möchten sie nicht opfern.“ Selbst seinen 13-jährigen Bruder kann Lennard nicht für das Engagement für Gleichaltrige begeistern. Für ihn selbst steht jedoch fest: Er bleibt bei der Sache. Auch langfristig. „Planungsausschuss ist nicht so mein Ding. Aber der Jugendhilfeausschuss interessiert mich, weil die Themen uns betreffen.“

Konstaninos hat mit der Familie von klein an über gesellschaftliche und politische Themen in Langenfeld diskutiert. Sein im Integrationsrat engagierter Vater betreibt eine regionale Nachrichten-Plattform im Internet. Sich einzumischen, gehört für ihn dazu. Auch er würde sich mehr Mitstreiter wünschen. „Nur so können wir etwas erreichen“, sagt er. Zum Beispiel, dass an der Skateranlage an der Langforter Straße ein paar Lampen installiert werden. Oder, wie Lennard betont, dass mehr Jugendtreffs geschaffen werden. „Weil es einfach zu wenig Rückzugsorte für uns gibt.“