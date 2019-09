Maschinenpistolen-ähnlich : Langenfeld: Jugendliche überfallen Getränkehandel mit Softair-Waffe

Langenfeld/Leverkusen Ein zupackender Zeuge (53) überwältigt einen der beiden Intensivtäter (16 und 17) aus Leverkusen.

Die beiden Maskierten betraten laut Polizei am Montagabend gegen 20.25 Uhr einen Getränkemarkt an der Düsseldorfer/Ecke Wilhelmstraße. Mit einer maschinenpistolen-ähnlichen Softair-Waffe im Anschlag, forderten sie die Herausgabe von Bargeld. Einer griff nach den Waren in der Auslage und steckte sie in einen Plastikbeutel. Außerdem stahlen die Täter ein paar hundert Euro aus der Kasse.