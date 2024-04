Langenfelder Zukunftsschatz Jugendliche profitieren bei Ausflügen

Diese beiden Höhepunkte des Ferienprogramms sind mit dem Geld des Sparkassenbriefes finanziert worden, der im Zukunftsschatz der Stadt Langenfeld geschlummert hatte. Zum 60. Stadtgeburtstag im Jahr 2008 ist der Zukunftsschatz der Stadt vergraben worden. Er wurde planmäßig zum 75. Stadtgeburtstag im vergangenen Jahr gehoben. Darin befand sich auch der Sparkassenbrief mit einer Ausschüttungssumme von 1500 Euro für Kinderprojekte in Langenfeld. Das erste umgesetzte Projekt war die Wunschbaum-Aktion im Kinderhaus. Der restliche Teil der Summe floss in die beiden Ferienaktionen des Jugendzentrums. „Ich bin froh, dass wir mit dem Geld aus dem Zukunftsschatz vielen Kindern und Jugendlichen eine Freude bereiten können“, sagt Bürgermeister Frank Schneider. „Manche Familien können sich die Teilnahme an solchen Aktionen nicht so gut leisten. Ich bin begeistert, dass wir das jetzt anbieten konnten und freuen uns über die glücklichen jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, so Julia Gnativ, Leiterin des Jugendzentrums. Eingeladen waren insbesondere auch Jugendliche aus ukrainischen Flüchtlingsfamilien.