Jugendliche fliehen vor Krieg in der Ukraine Ein neues Leben in Langenfeld

Für Außenstehende ist es kaum vorstellbar, wie es sich anfühlt, von einem Tag auf den anderen alles zu verlieren, seine gewohnte Umgebung zu verlassen und voller Angst und Ungewissheit in einer völlig fremden Stadt eines gänzlich unbekannten Landes Zuflucht zu suchen. Schon für Erwachsene ist diese Ausnahmesituation kaum zu ertragen. In einem Lebensabschnitt, in dem Gleichaltrige sich für gewöhnlich nicht mehr als um Schulnoten und Freizeitaktivitäten Gedanken machen sollten, wirkt ein solcher Schicksalsschlag nahezu grotesk. Doch der Überlebenswille und die Anpassungsfähigkeit sind stark. So auch bei Anastasia (15) und Alexandra (14).