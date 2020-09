Mit Feuerwerkskörper : Jugendliche entzünden Laubhaufen auf Schulhof

Langenfeld Auf dem Schulhof an der Fröbelstraße hat ein Laubhaufen Feuer gefangen, nachdem ein Feuerwerkskörper entzündet worden war. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Vermutlich eine Gruppe Jugendlicher hat am Donnerstag auf einem Schulhof an der Fröbelstraße einen Laubhaufen mit einem Feuerwerkskörper in Brand gesetzt, teilt die Polizei mit. Nur, weil der Schulleiter schnell reagierte und das Feuer mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen konnte, wurde Schlimmeres verhindert. Die Feuerwehr hat den Brand anschließend komplett gelöscht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht weitere Zeugen. Gegen 17 Uhr hatte ein Zeuge bereits beobachtet, wie mehrere Jugendlich gegen 17 Uhr nach einem Knall vom Schulhof liefen. Wer den Vorfall beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 2886310.