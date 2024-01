Versuchter Raub in Langenfeld Jugendliche bedrohen Jungen mit Messer

(og) Zwei maskierte Jugendliche haben am Dienstag gegen 7.50 Uhr einen zwölfjährigen Langenfelder mit dem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge mit seinem Fahrrad auf der Straße „Zum Stadion“ unterwegs, als im Bereich des Einkaufszentrums plötzlich die beiden Jugendlichen auf ihn zukamen und ihn anhielten. Unter Vorhalt von jeweils einem Messer forderten sie ihn auf, von seinem Rad abzusteigen. Danach untersuchten sie seinen Rucksack und seine Jacke nach Wertgegenständen. Das Handy des Zwölfjährigen haben sie auf dem Gehweg zerschlagen. Anschließend traten die Jugendlichen auf ihn ein und entfernten sich Richtung Freizeitpark. Der Junge setzte seinen Weg leicht verletzt zur Schule fort, wo seine Eltern über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wurden. Der Junge kann die beiden männlichen Jugendlichen wie folgt beschreiben: Sie sollen circa 19 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein, waren dunkel bekleidet und maskiert, einer soll braune, der andere blonde Haare haben. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Überfall. Hinweise nimmt sie in Langenfeld unter der Telefonnummer 02173 288-6310 entgegen.