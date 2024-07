Internationales Kunst-Camp in Langenfeld „Ja, sie haben alle Talent“

Gianmarco (17) ist nicht etwa vertieft in coole Skizzen für ein Street-Art-Motiv. Der Italiener aus der Partnerstadt Montale ist ganz begeistert vom blühenden Phlox im Landhausgarten der Familie Bergfeld in Hapelrath. Penibel arbeitet er eine Skizze aus, die noch diese Woche beim Kunstverein in ein farbiges Werk umgesetzt wird. Er ist einer von 20 Jugendlichen, die aus den Partnerstädten Senlis, Montale, Ennis und Gostynin für eine Woche bei Langenfelder Familien zu Gast sind und am Youth Art Camp teilnehmen.