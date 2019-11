Premiere in der Stadtbibliothek : Jugend tauscht bei Party Schuhe und Kleidung

LANGENFELD Premiere in der Stadtbibliothek: Junge Langenfelder pflegen beim Geben und Nehmen die Nachhaltigkeit.

Kleider zu tauschen statt ständig neue zu kaufen – dieser neue Trend schont den Geldbeutel und leistet einen Beitrag für den Klimaschutz. Laut einer repräsentativen Greenpeace-Umfrage von 2015 wird jedes fünfte Kleidungsstück in Deutschland nie getragen und landet nach einigen Jahren im Schrank am Ende auf dem Müll. Langenfelder Jugendliche organisierten jetzt gemeinsam mit der städtischen Mitarbeiterin Ingrid Graser im Sinne eines fairen und nachhaltigen Konsums eine Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek.

Die Stadtbibliothek hat einen Raum zu einer Umkleide umgestaltet. Dazu hatte sich eine Schneiderin bereit erklärt, den etwa zwischen zwölf und 25 Jahre alten Besuchern die getauschten Kleidungsstücke zu ändern oder zu verschönern. Damit es keinen Streit zwischen den Jugendlichen gibt, stehen die Organisatoren auch mit Rat und Tat zur Seite. So sei es zum Beispiel wichtig, dass nur Kleidung von etwa gleichem Wert getauscht würde. Leider habe eine ebenfalls angekündigte Kosmetikerin kurzfristig ihre Teilnahme abgesagt, so dass die Organisatoren keinen Ersatz mehr besorgen konnten. Bei der Party konnten sich die Jugendlichen auch mit ihren neuen Errungenschaften fotografieren lassen.

In einigen anderen Städten wie Ratingen seien Kleidertauschpartys schon ein großer Erfolg. Und so wollen die Langenfelder Jugendlichen diese Idee weiterhin ausprobieren. Über die Stadtschülervertretung (SSVL) können sich Mädchen und Jungen in Langenfeld auch sonst an den Prozessen der Stadt beteiligen. Die SSVL hat schon mehrere Projektgruppen initiiert, an denen Jugendliche sich beteiligen können. Interessenten können sich an Ingrid Graser wenden.