Langenfeld : „Jugend musiziert“: Proben unter Corona-Bedingungen

Langenfeld Für die Altersgruppe zwei soll es voraussichtlich im Frühjahr einen eigenen Regional- und Landeswettbewerb möglichst in Präsenzform geben.

In diesem Jahr findet der Wettbewerb „Jugend musiziert“ wegen der Corona-Pandemie anders als sonst statt. Das betrifft bereits die Proben, die ausschließlich online sind. Die junge Blockflötistin Janne Rosenthal probt beispielsweise regelmäßig ihr Wettbewerbsprogramm mit Lehrerin Annette Struck-Vrangos vor dem Monitor. Ihre Lehrerin sagt: „Janne ist eine tolle Schülerin!“ Janne hatte bereits 2020 an dem Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen und neben einem ersten Preis sogar eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb erspielt. Dann fiel der 2020 – ebenfalls bedingt durch die Pandemie – aus. Die motivierte Schülerin meldete sich erneut an. Für ihre Altersgruppe (zwei) soll es voraussichtlich im Frühjahr einen eigenen Regional- und Landeswettbewerb möglichst in Präsenzform geben, so die Leiterin der Musikschule, Sonja Steinsiek. Für die Altersgruppen drei bis sieben sei bereits entschieden worden, alle Teilnehmer direkt zum Landeswettbewerb zuzulassen, und zwar nur in Videoform, so Steinsiek.