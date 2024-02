Jugend musiziert in Langenfeld Urkunden für Nachwuchsmusiker

Am kommenden Samstag, 24. Februar, kommen im Schauplatz in Langenfeld (Hauptstraße 129) noch einmal alle Teilnehmer des Regionalwettbewerbs zusammen. Dann wird Landrat Thomas Hendele im Rahmen eines von den Preisträgern gestalteten Abschlusskonzertes die Verleihung der Urkunden und Preise vornehmen. Und weil im Kreis Mettmann die Jugend auf hohem Niveau musiziert, erhalten alle Teilnehmer des Regionalwettbewerbs am Ende erste bis dritte Preise. Das teilt Kreissprecherin Daniela Hitzemann mit.