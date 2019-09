Langenfeld : Jugend hat Spaß bei J@z-Kulturnacht

Langenfeld Premiere geglückt: An der landesweiten 10. Nacht der Jugendkultur beteiligte sich erstmals das Langenfelder Jugendzentrum J@z.

In Zusammenarbeit mit dem Team der AJA (Aufsuchende Jugendarbeit) legte in dem Treff an der Fröbelstraße ein DJ Musik auf. Außerdem zeigten Graffiti-Künstler den Teilnehmern eines offenen Workshops ihr Können mit der Spraydose. Die ganze Bandbreite der Jugendkultur spiegelte sich nach Angaben der Organisatoren dieser Jugendkultunacht unter dem Titel „Nachtfrequenz19“ bei 150 Veranstaltungen in 90 NRW-Städten ab.