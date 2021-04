Sport und Spiel : Judo-Club lädt mit QR-Code zu Schnitzeljagd ein

Langenfeld Um an der Schnitzeljagd teilzunehmen, wird ein Smartphone benötigt, mit dem die QR-Codes gescannt werden können.

Um Kindern Spaß und Bewegung zu ermöglichen, veranstaltet der Judo-Club Langenfeld eine QR-Code-Schnitzeljagd im Freizeitpark Langfort. Kai-Ulrich Ehrhardt und Jan Schultz vom Judoclub haben die Schnitzeljagd geplant und sich zehn Bewegungs- und Rätselaufgaben ausgedacht. Aaron und Remus vom Judoclub haben die Schnitzeljagd im Freizeitpark direkt getestet und für gut befunden. Um an der Schnitzeljagd teilzunehmen, wird ein Smartphone benötigt, mit dem die QR-Codes gescannt werden können. Start ist an einem beliebigen Eingang. Dort befindet sich jeweils ein QR-Code, mit dem Weg zur ersten Aufgabe. Die weiteren Codes sind im Freizeitpark versteckt. Die gesamte Schnitzeljagd dauert etwa eine Stunde.Wer sich über die Website des Judo-Club Langenfeld (https://www.jc-langenfeld.de/) den Laufzettel herunterlädt, kann ein Bild vom ausgefüllten Laufzettel an die E-Mail-Adresse seidabei@jc-langenfeld.de des JCL schicken. Alle Teilnehme bekommen eine Urkunde zugeschickt. Wer bis 30. Mai mitmacht, nimmt an einer Verlosung teil.