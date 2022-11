Schauplatz in Langenfeld : Malzheimers „Dogensuppe“

Langenfeld „Die cerebrale Fäulnis in diesem Land war, subjektiv gefühlt, immer schon hoch“, meint Jochen Malmsheimer und wird im Schauplatz die Probleme der Welt erklären und eventuell auch lösen.

() Jochen Malmsheimer serviert am Freitag, 18. November, „Dogensuppe Herzogin – Ein Austopf mit Einlage“. Los geht es um 20 Uhr im Schauplatz. Von dort geht es gemeinsam im klimatisierten Komfortreisebus nach Venedig. Das alles ist nur Tarnung. Malmsheimer verpackt im Reisetagebuch den Versuch der Gesellschafts- und der Weltrettung. Und das mit Mitteln der Poesie, des Verstandes und des Humors. Die Hintergründe des Titels erklärt der Künstler am Abend. Vorab nur soviel: Das Programm erblickte das Licht auf der Bühne, weil sein Agent ihn wieder durchs Land schicken wollte, der Agentureinnahmen wegen. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 23 (plus Gebühren) und 26 Euro an der Abendkasse.