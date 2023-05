Langenfeld Rock bei den Longhorns

JimButton’s mit neuem Programm beim Stadtfest Langenfeld Am kommenden Samstag ist es wieder soweit. Stadtfest in Langenfeld. Und nachdem die Langenfelder Coverband JimButton’s im letzten Jahr eine Pause aufgrund ihres 20. Jährigen Jubiläums einlegen musste, sind sie in diesem Jahr wieder zur Primetime auf der Hauptbühne dabei. Und wie! Denn die 5 Musiker stellen erstmals in Langenfeld ihr neues Vollgas-Programm vor. Die Kultband, die mittlerweile seit über 20 Jahren im Geschäft und auch überregional sehr bekannt ist, hat wochenlang an neuen Songs gefeilt, die sie an diesem Tag mit gewohnter Spielfreude und in ihrer einmaligen Art präsentieren möchten. Aber natürlich werden dabei die „alten Kracher“ der Band nicht zu kurz kommen. Die Langenfelder dürfen sich also auf eine frischen Mix aus Klassikern der Band und völlig neuen Songs freuen. Alles nach dem Credo der Band: „Alltag raus, Buttons rein!“ Konzert der JimButton’s am 13.04.2019, ca. 19:00 Uhr auf der Hauptbühne (vor dem Schauplatz) des Stadtfests Langenfeld. Infos über die JimButton’s gibt es außerdem unter https://www.facebook.com/jimbuttons.band oder www.jimbuttons.com xxx

Foto: RP/Band