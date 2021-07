Gottesdienste : Jetzt ohne Anmeldung zum Gottesdienst

Ankerplatz: In der Gemeinde St. Josef und Martin fällt die Anmeldepflicht für Gottesdienste weg. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Ab sofort gelten in den Katholischen Kirchen in Langenfeld Lockerungen der Inzidenzstufe 0 (Corona-Schutzverordnung des Landes). Das teilt Christiane Teunissen, Pfarramtssekretärin, mit.

(og) Damit entfalle bis auf Widerruf die zahlenmäßige Beschränkung bei Gottesdiensten. Anmeldungen beim Besuch in den Kirchen von St. Josef und Martin seien nicht mehr nötig. Die Einhaltung von Mindestabständen sowie das Tragen von Alltagsmasken insbesondere beim Kommen und Gehen würde allerdings weiterhin empfohlen, so Theunissen. Die Kirchengemeinde begrüßt die Lockerungen und freut sich, dass damit der Gottesdienstbesuch für viele Gläubige ohne Anmeldung möglich ist. Diese Erleichterungen gelten nur so lange die Inzidenzzahlen dies zulassen.