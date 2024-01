Wettkampf- und Leistungssport Langenfeld wählt die Sportler des Jahres

In der Kategorie der Sportlerin des Jahres 2023 stehen vier Nominierte zur Wahl. So zahlte sich das harte Training in der „Manni-Jung-Halle für Sportkeglerin Laura Pannek aus. Sie sicherte sich den Weltmeistertitel im Paarkampf U24. Natalie Krosta startete für die Lebenshilfe des Kreises Mettmann bei den Special Olympics. Auf ihren Rollerskates überzeugte sie bei den SO World-Games in Berlin mit zwei Silbermedaillen. Schwimmerin Hannah Weiands, die für die SG Bayer Wuppertal startet, sicherte sich bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften, über 50 Meter Brust den Titel. Heather Frees ist im Kreise der Nominierten die Erfahrenste. Umso beeindruckender sind die Leistungen der 40-Jährigen Schwimmerin des SV Langenfeld. Bei den Masters World Championships in Japan verfehlte sie das Podest über 800 Meter Freistil nur knapp und wurde starke Vierte.