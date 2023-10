Jugend musiziert Jetzt anmelden für Jugend musiziert 2024

Der Regionalwettbewerb Kreis Mettmann findet vom 26. bis 28. Januar erstmals in der Musik- und Kunstschule Velbert, Kaiserstraße 12, statt. Beim Abschlusskonzert am 24. Februar in der Aula am Berliner Ring in Monheim bekommen alle Teilnehmenden ihre Urkunden und kleine Geschenke.