Jazz in Langenfeld : Jazzband tritt im Schauplatz auf

Die New Orleans Jazz Band gastiert im Langenfelder Schauplatz. Foto: RP/Band

LANGENFELD Die „New Orleans Jazz Band of Cologne“ kommt am Sonntag, 16. Oktober, 17 Uhr in den Schauplatz, Hauptstraße 129.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken