Tipp : Jazz und Ökumene: Besondere Gottesdienste am Sonntag

Langenfeld Beginn ist um 17 Uhr in Reusrath und um 18 Uhr an der Hardt.

In Langenfeld gibt es am Sonntag zwei besondere Gottesdienste.

In der Martin-Luther-Kirche, Trompeter Straße in Reusrath, feiern Protestanten und Katholiken um 17 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst. Die katholische Gemeindereferentin Barbara Wortberg hält die Predigt. Inhaltlich geht es um die „Langenfelder Charta der Religionen“ und den respektvollen Umgang der Konfessionen und Religionen in der Stadt. Nach dem Gottesdienst ist Gelegenheit zum Austausch im benachbarten evangelischen Gemeindehaus. An diesem Sonntag sind vormittags keine Gottesdienste in der Barbara- und der Martin-Luther-Kirche.