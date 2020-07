Verein in Langenfeld : Jana Stachowiak führt „Fachwerk“

Verein in Langenfeld

Langenfeld Verein beruflich erfolgreicher Langenfelderinnen wählt neuen Vorstand. Dieses Netzwerk speziell für Frauen hatte vor zehn Jahren die städtische Gleichstellungbeauftragte Diana Skrotzki ins Leben gerufen.

(ik/mei) Jana Stachowiak führt jetzt den Verein „Fachwerk“. Dieses Netzwerk speziell für Frauen hatte vor zehn Jahren die städtische Gleichstellungbeauftragte Diana Skrotzki ins Leben gerufen. Es ist gedacht für Unternehmerinnen, selbständige und anderweitig beruflich engagierte Frauen aus Langenfeld und Umgebung. Mittlerweile gehören ihm 30 Mitglieder von 30 bis über 60 Jahre an. Bei der Hauptversammlung wählten die Mitglieder die Finanzberaterin Stachowiak zur Nachfolgerin von Tanja Bettermann, die nach vielen Jahten als Vorsitzende nicht mehr kandidiert hatte.

An der Versammlung in der Kaffeezeit konnten die Fachwerk-Frauen corona-bedingt wahlweise auch per Videokonferenz teinehmen. Die Wahlunterlagen warren zuvor allen zugesandt worden. Ehrenmitglied Diana Skrotzki war Wahlleiterin.