Interview Wilfried Schmickler Jahresabschluss immer im Schauplatz

Es ist keine weihnachtliche Überraschung, wenn am 16. Dezember der Wut-Kabarettist Wilfried Schmickler im Schauplatz Langenfeld auftritt. Die Tradition der Jahresabschlussvorstellung gibt es schon länger als den Schauplatz. Gleichwohl wird die kabarettistische Abrechnung mit der allzu weit verbreiteten Dummheit mit Spannung erwartet, denn in 2022 hat sich soviel getan, dass mancher Kabarettist verzweifeln könnte. Im Vorfeld des Auftritts hat sich RP-Mitarbeiter Bernd Schuknecht an der Raststätte Nievenheim-Ost mit Wilfried Schmickler zum Gespräch getroffen.