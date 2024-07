Künstler aus Langenfeld Ivan Beslic gestaltet Cover des neuen Eko-Fresh-Albums „Elijah“

Das ist eindeutig mehr als ein Laden, den die 1985 geborenen Zwillingsbrüder Ivan und Kristjan „Kiki“ Beslic in der Passage der Hauptstraße 116 in Langenfeld betreiben. Seit November 2021 werden hier tausende Sammelkarten aller Art, angefangen bei den Klassikern von Pokémon bis zu signierten Sport-Star-Karten, verkauft. Allerdings ist der B-Brothers Store auch ein wunderbarer Treff für Sammler, wo sie in einer gemütlichen Lounge-Ecke, entspannt in Büffelleder-Couches, über Trading Cards fachsimpeln und tauschen kann. Darüber hinaus gibt es eine Art Pop-Museum, in dem zahlreiche Devotionalien, von signierten Boxhandschuhen von Max Schmeling über das Portemonnaie von Al Bundy bis zum Aufnahmerekorder von Michael Jackson, in Vitrinen zu bewundern sind. Last not least bietet der Laden aber auch Platz für Atelier und Galerie für die Kunst von Ivan.