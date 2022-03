Langenfelder Geldanlagen : Stadt setzt auf nachhaltige Geldanlagen

Langenfeld Bankvertreter informieren Politiker im Haupt- und Finanzausschuss über Nachhaltigkeitskriterien bei der Anlage. Langenfeld hat kein Geld bei Greensill angelegt.

„Unternehmen oder Anleihen werden von uns auf diese Kriterein sowie mögliche Risiken in einem mehrstufigen Verfahren überprüft, bevor sie ins Portfolio übernommen werden“, betont Heß. Am Ende stehe dann noch der Nachhaltigkeitsrat des Unternehmens. „Der setzt sich aus Nichtbankern zusammen. Die Mitglieder arbeiten in den Bereichen Wissenschaft, Technik, internationalen Organisationen und Universitäten.“ Der Beirat sei ein wertvoller Ratgeber, der immer wieder Denkanstöße und Input gebe. Trotz dieser Vorgaben, könne auch mit Nachhaltigkeitsfonds Geld verdient werden. Ein Vergleich dieser Fonds mit konventionellen Fonds habe in den vergangenen elf Jahren gezeigt, dass die nachhaltigen Strategien in acht Jahren besser als die konventionellen Strategien waren.