Langenfeld Webereigelände soll als Inkubator wirken

Auch die Planer von ISR wollen die Gebäude der Ara-Zentrale als Kern des Ara-Karees in das neue Quartier integrieren. Die Jury bescheinigt ihnen „eine gut proportioniere Blockstruktur“ mit einem Schwerpunkt Wohnen im Süden und gewerblichen und sozialen Nutzungen (wie betreutes Wohnen) im Norden und in der Mitte. Den südlichen Eingang zur Gladbacher Straße markiert ein Mobilitätshub. Das Freiraumkonzept sieht neben Gemeinschaftsgärten in den drei Wohnhöfen eine zentrale Grünachse vor. Daran knüpft auch das Wegesystem an.