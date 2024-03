Langenfeld Stadt will Investor zum Bau von Büroflächen drängen

Langenfeld · Ein Investor will ein großes Gewerbegrundstück am Galgendriesch kaufen, um dort ein einstöckiges Restaurantgebäude zu errichten. Die Stadt hatte die Fläche für ein Bürogebäude vorgesehen und will nun die Planung in diese Richtung lenken.

05.03.2024 , 14:37 Uhr

Auf dem Grundstück am Galgendriesch (grüne Fläche mitte) möchte ein Investor einen Restaurantbetrieb bauen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff