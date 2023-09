Konrad-Adenauer-Gymnasium und Grundschulen Langenfeld investiert 24,8 Millionen Euro in Schulausbau

Bereits seit Jahren wird darüber gesprochen, dass am Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG) Raumkapazitäten fehlen, um den Wechsel von G8 auf G9 zu bewältigen. Außerdem sind die Räume für die naturwissenschaftlichen Fächer (NW) nicht mehr auf dem heutigen technischen Stand. Auch soll der Schulhof des KAG endlich so umgestaltet werden, dass er nicht mehr wie ein öffentlicher Durchgangsweg wirkt. Die Lösungen für dieses Bündel an Herausforderungen präsentierte jetzt Referatsleiter Carsten Lüdorf im städtischen Schulausschuss.