Interview Thomas Antkowiak : „Wollen Schlüssel zum Glauben zeigen“

Thomas Antkowiak hält viel von der Kirchenschlüssel-Aktion in Langenfeld. RP-Foto: RALPH MATZERATH. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Langenfelder Thomas Antkowiak engagiert sich beim „Synodalen Weg“ für die Reform der katholischen Kirche.

Im Dezember 2019 begannen die deutschen Katholiken den „Synodalen Weg“ (siehe Infobox). Der jüngsten Auftaktveranstaltung in Frankfurt folgen bis Herbst 2021 drei weitere Treffen. Zu den 227 namentlich benannten Mitgliedern, die die Gesamtheit der Kirchenmitglieder repräsentieren sollen, gehört Thomas Antkowiak (64) aus Langenfeld. Mit ihm sprachen wir über die Synode und lokale Bezüge.

In Deutschland leben rund 23 Millionen Katholiken, wer hat über ihre Teilnahme entschieden?

Info Der synodale Weg der katholischen Kirche Der Synodale Weg Ein Dialog der Bischöfe mit Laienvertretern über Macht, Gewaltenteilung, Sexualmoral, priesterliche Lebensformen, Frauen in der Kirche. Wie Zunächst ging es im Januar um organisatorische Fragen, wie die Besetzung der 35-köpfigen Foren, die zu den Reform-Themen Vorlagen für die beschließende Synodalversammlung erabeiten. Beschlüsse bedürfen einer doppelt qualifizierten Mehrheit, d.h. zwei Drittel aller Stimmberechtigten und zwei Drittel der 69 Bischöfe müssen zustimmen.

Antkowiak Ich wurde vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) gewählt, dem ich seit Jahren als Geschäftsführer des Bischöflichen Hilfswerks Misereor in Aachen angehöre. So kann ich in der Synode sowohl meine „weltkirchliche Sicht“ einbringen, als auch meine Arbeit an der Basis. Seit 2013 bin ich Vorsitzender des Pfarrgemeinderats der Gemeinde St. Josef und Martin.

Wie ist Ihr Eindruck vom ersten Treffen?

Antkowiak Der äußere Rahmen war ein gutes Zeichen für die offene, ehrliche Gesprächsatmosphäre. Die Bischöfe und Laien waren gleichberechtigt platziert, die Sitzordnung zufällig, weil streng alphabetisch, keine formelle Kleidung usw. Alle Beteiligten betraten mit dieser Form Neuland, und allen scheint klar, dass es – trotz vieler hoher Erwartungen - am Ende keine finalen Beschlüsse zu allen offenen Fragen gibt. Deutlich wurden die drei verschiedenen Ansätze: Erstens Fragen, die Bischöfe in ihren Diözesen umsetzen können. Zweitens Fragen, die nicht in Deutschland (allein) entschieden werden können, Stichwort Amazonien-Synode bzw. „bewährte Männer als Priester“. Diese werden dem Papst vorgelegt werden müssen. Und drittens Fragen, die nur ein Konzil entscheiden kann, zum Beispiel die Zulassung von Frauen als Priester und andere die Weltkirche betreffende Fragen.

Auch Tim Kurzbach, OB in Solingen, und Vorsitzender des Diözesanrates Köln, gehört zu den Delegierten. Kurzbach sah Kardinal Woelkis Auftritt in Frankfurt sehr kritisch. Zitat: „Ich fürchte, er zerstört die Autorität seines bischöflichen Amtes, indem er nicht mit guten Argumenten in der Versammlung zu überzeugen versucht, sondern sich anschließend darüber empört, dass er nicht von Amts wegen mehr Macht hat.“ Wie haben Sie die Diskussion erlebt?

Antkowiak Die Mitglieder der Versammlung kommen aus allen Bereichen des kirchlichen Lebens, der Anteil der Geweihten und Laien hält sich ungefähr die Waage. Gerade Wortmeldungen von Geistlichen, die seit Jahrzehnten die Praxis erleben, waren für mich beeindruckend. Zurück zu Kardinal Woelki: Er gehörte zu den nur zwei Teilnehmern, die vorgefertigte Statements verlasen. Dennoch: Auch Kardinal Woelki hat nur eine Stimme.

Wie geht es weiter?

Antkowiak Die Foren zu den Themenbereichen werden jetzt ihre Arbeit aufnehmen. Sicher wird es während dieser Phase immer wieder Informationen, Rückkopplungen oder inhaltlichen Abstimmungen mit Beteiligten auch außerhalb der Synodalversammlung geben. Auch werden alle Interessierten per Internet teilnehmen können zu neuen Fragen, die sich aus der Arbeit in den Foren entwickeln werden. Schon vor der ersten Versammlung gab es über www.synodalerweg.de mehr als 5000 Rückmeldungen zu den Themen, die in die Arbeit der Synodalforen einfließen werden. Auch wir Synodalmitglieder werden in den Gemeinden über die Entwicklungen berichten Und darüber diskutieren. Bleibt zu hoffen, dass auch das Erzbistum Köln seine Informationen zum Synodalen Weg verstärkt.

Sehen Sie Bezüge zur kirchlichen Arbeit vor Ort?