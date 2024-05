Golden Girls in Langenfeld „Unsere Travestie soll charmant und frivol unterhalten“

Seit mehr als 30 Jahren laden die Golden Girls zu einer aufregenden Reise in die regenbogenbunte Welt der Travestie. Am 26. Mai gastieren die Entertainment-Profis ab 17 Uhr im Langenfelder Schauplatz. Vor dem Auftritt spricht eines der Golden Girls, William Carlin, über die besondere Kunst der Travestie und was die Langenfelder erwarten dürfen.