In Zeiten von Corona : Ins Rathaus geht es weiter nur mit Termin

Langenfeld Besucher müssen telefonisch oder per Mail angemeldet sein. Maskenpflicht auch auf Wochenmarkt. Entsprechende Hinweisschilder werden bereits am Freitag auf der Marktfläche aufgestellt.

Die ab Montag in NRW bestehende Maskenpflicht in Läden, Bussen und Bahnen besteht laut Schneider auch im Rathaus, im Ausweichquartier der Stadtbibliothek, im Stadtarchiv und auf den Annahmehöfen. Zwar liege die Verordnung des Landes NRW dazu aktuell noch nicht vor, sagte Schneider am Donnerstag. Doch gelte in Langenfeld nach den bisherigen Ankündigungen aus Düsseldorf, dass neben den zertifizierten Masken (FFP2 oder FFP3) auch die so genannten Alltagsmasken (chirurgische oder selbstgenähte Masken) sowie Schals oder Tücher zulässig seien.