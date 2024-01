Gestaltungssatzung für Langenfeld Einheitliche Fahrradständer für die Innenstadt

Die neuen Fahrradständer sollen hier Abhilfe schaffen und nicht nur als Ersatz für die bisherigen, privaten Modelle dienen, sondern auch das Angebot an Abstellmöglichkeiten in der Innenstadt erhöhen. „Wir haben immer wieder gehört, dass es da in Langenfeld einfach zu wenige von gibt. Man sieht das besonders gut an den Markttagen. Dann sind alle ganz schnell belegt“, sagt Steinbacher. „Bei der Planung haben wir jetzt fast jede freie Ecke berücksichtigt und können so mehr Abstellmöglichkeiten als bisher anbieten.“ Ihren neuen Platz sollen sie dementsprechend nicht nur vor den Geschäften – von denen sich viele in der Schoppengasse oder rund um den Marktplatz befinden – sondern zum Beispiel auch an Standorten vor der Markthalle oder der Stadtgalerie finden.