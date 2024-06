Mitternachtslauf Langenfeld Innenstadt auf schnellen Füßen unterwegs

Ehrgeiz und Aufregung sind ihnen ins Gesicht geschrieben. Sie können es kaum erwarten, die kurzen Beinchen in Bewegung zu bringen. Moderator Aljoscha Höhn muss ein paar Voreilige schon ausbremsen, als es an den Start der Bambini beim Mitsommernachtslauf der Sparkasse geht. Sie können es gar nicht abwarten, bis sie gemeinsam bis zehn gezählt haben und loslegen. Es ist Freitag am frühen Abend und die Allerjüngsten, 20 Bambini, stehen mit Nummer auf dem Trikot erwartungsvoll an der Sparkasse und wollen sich beweisen. Es geht von der Mack-Stele bis zur Josef-Kirche und wieder zurück. Der Parcours ist professionell abgesperrt.