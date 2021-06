Katholische Gemeinde : Initiativkreis zeigt Woelki rote Karte

Mit der Regenbogenfahne an St. Josef haben Christiane Baum, Brigitte Frers, Edwin Pütz, Christoph Meiser, Sara Sust (v.l.) ein Zeichen gesetzt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Langenfelder Gemeindemitglieder starten Postkartenaktion an Bistum. Damit will der Initiativkreis an St. Josef und Martin mit der Bistumsleitung ins Gespräch kommen.

(og) Mit einer Postkarten-Aktion will der Initiativkreis „Kritischen Christ*innen“ aus St. Josef und Martin Langenfeld der Bistumsleitung in Köln die „Rote Karte“ zeigen „So geht es nicht weiter mit unserer Kirche“, finden sie und starten nun – nach dem Offenen Brief an den Kardinal im Januar – die nächste Aktion, um ihrem Anliegen Nachdruck verleihen.

„Wir wollen nicht nur kritisieren, sondern konstruktiv die Zukunft unserer Kirche, unseres Erzbistums, unsere Kirchengemeinde mitgestalten und dafür unsere Mitarbeit anbieten. Aber gemeinsam und auf Augenhöhe.“ Von der Bistumsleitung erwarten die Aktiven ein ehrliches Zugehen auf die Gemeindemitglieder an der Basis. Sie sind zuversichtlich, dass es ihnen gemeinsam gelingen wird, einen positiven Weg zu beschreiten. „Wir fordern keinen Rücktritt“, sagt Christoph Meiser vom Initiativkreis. Das sei eine Entscheidung, die jeder Bischof für sich treffen müsse. „Aber wir haben den Wunsch, etwas zu verändern. Und das konstruktiv“, so Meiser. Dafür wolle man auch mit Kardinal Woelki ins Gespräch kommen.

Mit der Postkarten-Aktion wollen die Initiatoren auch anderen Gemeindemitgliedern die Gelegenheit geben, sich gegenüber der Bistumsleitung zu äußern und sie zugleich motivieren, sich an der Gestaltung der Zukunft der katholischen Kirche zu beteiligen.