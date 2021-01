Spende fürs Krankenkhaus : Langenfelderin tut Gutes mit Eierlikör

Langenfeld Die ehemalige Theaterleiterin Ingrid Bembennek sorgte am Krankenhaus St.Martinus für eine schöne Überraschung fürs gestresste Personal. Seit Jahren produziert sie für gute Zwecke.

In diesem Jahr ging die Spende über 2000 Euro ans St.-Martinus-Krankenhaus. 430 Schachteln Pralinen wurden am Freitag vor dem Krankenhaus angeliefert und unter der Belegschaft verteilt, die in Coronazeiten Äußerstes leisten muss. Die Überraschung war groß. „Applaus ist gut, aber Schokolade ist besser“, sagt Bembennek augenzwinkernd. 430 Grußkärtchen hat die rührige Langenfelderin gedruckt, ehe es ans Verteilen ging. „Ich denke, das ist in Corona-Zeiten das richtige Zeichen“, sagt sie.