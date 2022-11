Langenfeld Infotafel verschwindet aus dem Stadtbild

„Wir brauchen andere Befestigungsseile“, sagt Weidner. „Ich habe nicht erwartet, dass wir die Bolzen nach 17 Jahren einfach mal so lösen“, sagt er, steigt in den Wagen und braust in seine Firma. Wenig später sind die Seile ausgetauscht, das Hämmern auf die Bolzen hallt laut durch die Innenstadt, während der Wind leicht weht. Plötzlich ein lautes „Ja“. Der untere Bolzen ist gelöst, dem Rostlöser und den noch schwereren Vorschlaghämmern sei Dank. Fehlt nur noch der obere Bolzen. Um 12.07 Uhr ist es soweit.