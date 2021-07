Bundestagskandidaten auf den Zahn gefühlt : Industrieverein trifft sich zum Austausch

Langenfeld Die Bundestagskandidaten aus dem Südkreis – oder deren Vertreter – stellten ihre Ziele an der Wasserski-Anlage in Langenfeld-Berghausen vor.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Gerhard Witte, übernahm Michael Becher die Moderation. Die Kandidaten hatten jeweils fünf Minuten Zeit, sich individuell vorzustellen. Danach folgten zwei Fragen, die ihnen vorab mitgeteilt worden waren und die sie nacheinander beantworten sollten. Es ging um die Finanzierung der Corona-Folgen, und was die Kandidaten – im Falle ihrer Wahl – in Berlin für den Standort Langenfeld tun könnten. Für die CDU (Dr. Klaus Wiener) und die SPD (Christian Steinacker) waren die Kandidaten für die Bundestagswahl vor Ort. Bei Bündnis 90/Die Grünen vertrat der Verwaltungswissenschaftler Michael Merkel den in Urlaub weilenden Roland Schüren, Dr. Mirko Bange (FDP), Richter am Landgericht, vertrat Nicole Burda.

Dr. Wiener aus Haan stellte sich als Kandidat vor, der als studierter Volkswirt mit internationaler Berufserfahrung den ökonomischen Sachverstand mitbringe, der aktuell gebraucht werde. Nicht mit Verboten, sondern mit Angeboten müsse Politik gemacht werden. Der Monheimer Steinacker, hauptberuflich Integrationshelfer, plädierte für einen gerechteren Ausgleich der Gesellschaften und eine Ausgewogenheit zwischen Staat und Wirtschaft. Michael Merkel erinnerte an die Notwendigkeit einer ökologischen Wende und beschrieb den Kandidaten Schüren als einen Macher, der seit Jahren mit praktischen Beispielen auf diesem Weg vorangehe. Bange verwies auf die klassischen wirtschaftsliberalen Ziele der Partei und die erfolgreiche Arbeit als Teil der Landesregierung in NRW. Die Corona-Lasten wolle die CDU aus bestehenden Steuertöpfen finanzieren. Wiener rechnet die Steuermehreinnahmen von 2010 bis 2019 vor, und lehnt Steuererhöhungen ab. „Wir haben die zweithöchste Steuerquote in der EU.“ Die SPD möchte den Faktor Arbeit steuerlich entlasten: „Wer bisher schon kämpfen musste, hat es jetzt noch schwerer“, so Steinacker. Die Grünen denken an konkrete zusätzliche Hilfen für besonders betroffene Branchen. Merkel möchte „zusätzlich durch Bürokratieabbau das Wirtschaftswachstum fördern“. Die FDP vertraut der Marktwirtschaft, „weniger Bürokratien, keine Steuererhöhungen, Beendigung von Staatsbeteiligungen“, kommentierte Bange. Was die Kandidaten in Berlin für Langenfeld tun könnten, blieb wage. Auf Bundesebene können nur Rahmenbedingungen für alle behandelt werden. Forderungen nach Bürokratieabbau und Erleichterung von Gründungen sind „wohlfeile Worte“, wie einer der Teilnehmer feststellte, und es blieb die gemeinsame Feststellung: „Wir haben kein Erkenntnis- sondern ein Umsetzungsproblem“. Dank der straffen Diskussionsleitung blieb Zeit für ausführliche Gespräche, und Gerhard Witte und Michael Becher freuten sich, endlich wieder die Vereinsmitglieder persönlich zu treffen und, dass beim „Sommerfest“ die angekündigten Regengüsse erst am späten Abend einsetzten.