Wechsel im Vorstand des Industrievereins Langenfeld : Industrieverein: Michael Becher folgt auf Gerhard Witte

Langenfeld Der FDP-Vorsitzender Christian Lindner dankt Witte in einer Video-Botschaft aus Berlin für seinen Einsatz um die Unternehmerschaft in Langenfeld.

(mmo) Michael Becher wird künftig den Industrieverein Langenfeld führen. Der 51-jährige Betriebsleiter und Prokurist der Firma Deinzer folgt Gerhard Witte (67), der 15 Jahre den Vorstand der Interessenvertretung geleitet hat. Bei der Mitgliederversammlung in der Dückeburg blickt Witte auf die Entwicklung des Vereins zurück, dessen Mitgliederzahl sich in seiner Amtszeit auf jetzt 182 verdoppelt hat.

Der „Extrem-Netzwerker“ erinnert an prominente Referenten, Firmenbesichtigungen, Informationsreisen, Stammtische und Clubfeste. Sein Ziel war es, „die Beteiligten zusammen zu bringen, sein Netzwerk zu öffnen und wichtige Trends bei Technologien und Zukunftsentwicklungen zu vermitteln“. Seine Funktion als „Standortbotschafter“, die Verleihung des „Meilensteins“ an erfolgreiche lokale Unternehmer und eine intensive Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung werden in Erinnerung bleiben. Die Corona-Pandemie hat seine letzten Amtsjahre erschwert. Die persönlichen Begegnungen, das Kernstück seiner Arbeit fehlte. Dennoch ist es ihm gelungen, in Videokonferenzen den Informationsfluss aufrecht zu erhalten.