Langenfeld Stammtisch : Industrieverein gastiert bei Ara Shoes

Ara-Chef Thomas Schmies erläuterte unter anderem Werbekampagnen und Concept-Stores. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Langenfelds Unternehmer-Netzwerk erhielt Einblicke in das global agierende Familienunternehmen von der Hardt.

Zum Stammtisch haben sich jetzt rund 120 Mitglieder und Gäste des Industrievereins Langenfeld bei der Ara AG getroffen, dem weltweit agierenden Schuhhersteller mit Firmensitz an der Hardt. Mit einem Besuch des großzügigen Ara-Outlets, das – verkehrsgünstig nahe der A 3 gelegen – täglich viele Käufer anzieht, begann die Veranstaltung.

Thomas Schmies, eines der drei Vorstandsmitglieder der Holding Ara AG, an diesem Abend Gastgeber und Hausherr, stellte das 1949 gegründete und seit 1951 am jetzigen Standort ansässige Familien-Unternehmen in einer kurzen Präsentation vor. Geschichte, Konzern-Struktur, die erfolgreichen Übernahmen von Firmen wie Lloyd und Salamander sowie Fertigungsstätten in Portugal, Österreich, Rumänien, Indien und Indonesien zeigten einen echten „Global Player“.

Info Vier Neue im Industrieverein Foto: RP/Martin Mönikes Was Der Industrieverein Langenfeld fördert seit mehr als 25 Jahren den Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmern und anderen Betriebsverantwortlichen. Info Mehr unter www.industrieverein-langenfeld.de Neu Neu aufgenommen wurden jetzt Configit (IT-Spezialist für Konfigurationslösungen), LogProject (Unternehmerpark-Entwickler), GTG GmbH (Gebäudetrocknung) und die Rewe-Märkte Ludwig/Dreschmann.

Die Kennziffern der Holding: 620 Millionen Euro Jahresumsatz, 12,5 Millionen gefertigte Schuhe, weltweit 9000 Beschäftigte. 184 Millionen Euro Umsatz, 5,5 Millionen Schuhe jährlich und 4000 Mitarbeiter entfallen davon auf die Ara Shoes AG, deren Zentrale in Langenfeld beheimatet ist. Die Zahlen beeindruckten die Zuhörer. Ara-Schuhe werden in 70 Ländern über den Fachhandel sowie auch über 500 Monolabel-Shops und in Shop-in-Shops vertrieben.

Außerdem gab Schmies interessante Einblicke in die aktuellen Werbekampagnen, die Entwicklung spezieller Concept-Stores unter Beachtung der standortspezifischen Bedürfnisse und die heute notwendige Einbeziehung der sozialen Medien.

Vor dem traditionellen Grünkohlessen beim November-Treffen des Vereins stellten die zuletzt aufgenommen Mitglieder ihre Unternehmen vor.

Zunächst Dr. Markus Lindemann von Configit, einem IT-Spezialisten für Konfigurationslösungen, und Maik Bettentrup von LogProject, das auf dem alten Silag-Standort, auf dem Grundstück Schneiderstraße/Haus-Gravener Straße, einen großen Unternehmerpark baut. Im kommenden Jahr soll er bezugsfertig sein.