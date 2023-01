Industrieverein -Stammtisch zwischen Politik und Cyber-Sicherheit Industrieverein: Cyberattacken nehmen zu

Mit Cyber-Sicherheit und den zunehmenden Cyber-Attacken beschäftigte sich die Präsentation von Thomas Wiening, Geschäftsführer der Artus-Gruppe Köln, und Klaus Ziock, die als Versicherungsmakler eine umfassende Übersicht über die Risiken und mögliche Schutzmaßnahmen darlegten. Die Attacken nehmen zu, im Bundesdurchschnitt ist fast die Hälfe der Unternehmen mindestens durch Versuche betroffen, sensible Daten auszuspähen. Versteckte E-Mails Anhänge transportieren Schadsoftware, sorglose Mitarbeiter vergrößern fahrlässig oder vorsätzlich die Risiken. Betriebsstillstand, finanzielle Verluste, Lösegeldforderungen, Imageschaden, Schadensersatzansprüche können die Folgen sein. „Die Situation erinnert an die Geschichte vom Hasen und Igel“, so Wiening, „die Verbrecher rüsten ständig auf, und die Schutzmaßnahmen müssen konsequent optimiert werden“. Gegen diese Risiken kann sich das Unternehmen versichern, sogar bis hin zum Ersatz des Lösegeldes. Versichert werden allerdings nur Betriebe, die – in Abstimmung mit dem Versicherer – ausreichend eigene Schutzmaßnahmen ergriffen haben. Dazu gehört auch die permanente Schulung von Mitarbeitern. „Einerseits hoch interessant und gleichzeitig beängstigend“, lauteten spontane Kommentare der Zuhörer.