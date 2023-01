Karnevalsdelegationen zu Gast in Langenfeld Großes Hallo beim Prinzentreffen in Richrath

Auch das Dreigestirn aus Dormagen, das in diesem Jahr 44-jähriges Jubiläum feiert, ließ sich das Treffen nicht entgehen. Das Prinzenpaar aus Mönchengladbach sorgte mit einem selbst aufgeführten Lied für Stimmung in der Schützenhalle. Zudem waren unter anderem noch die Prinzenpaare aus Ratingen, Velbert und Monheim dabei. Insgesamt waren 14 Prinzenpaare und Dreigestirne am Mittwoch in Richrath zu Gast. Jede Delegation tauschte vor dem Verlassen der Bühne feierlich die jeweiligen Sessionsorden mit dem Langenfelder Prinzenpaar aus.