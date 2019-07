Hingehen : In Richrath beginnt das Schützenfest

In Richrath beginnt das Schützenfest

Guido Musanke ist amtierender Schützenkönig in Richrath. Sein Nachfolger wird am Montag ab 11.30 Uhr ermittelt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld An fünf Tagen gibt es Veranstaltungen für jedes Alter – vom Kasperletheater bis zum Seniorenkaffee.

(gut) Mit einem Kasperletheater für Kinder beginnt am Donnerstag, 11. Juli, das Richrather Schützenfest. Um 15 Uhr besucht der Räuber Hotzenplotz die Schützenhalle, Kaiserstraße 60. Der Eintritt ist – wie bei allen Festveranstaltungen – frei.

Der Freitag vor dem großen Wochenende wird um 14.30 Uhr mit einem Seniorennachmittag eröffnet. Bei Cafe und Kuchen gibt es in der Schützenhalle ein Programm mit Shantychor und Spielmannszug. Nach dem Fussballspiel am Schlangenberg um 18 Uhr, bei dem eine Auswahl der Richrather Schützen in diesem Jahr gegen das Tanzcorps der Echten Fründe antritt, sind alle Bürger zur Schlagernacht eingeladen.