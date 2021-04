Falsche Ordnungsdienstmitabeiter : Stadt warnt vor Knöllchen-Betrüger

Langenfeld Echte Mitarbeiter des Ordnungsdienstes können sich mit Dienstausweis identifizieren, sagt die Stadt. Sie kassieren auch keine Bußgelder wegen Verkehrsverstößen.

(elm) Das Referat Recht und Ordnung der Stadtverwaltung warnt vor falschen Ordnungsamtsmitarbeitern. Offenbar haben sich nun auch in Langenfeld Personen als Mitarbeiter der örtlichen Ordnungsbehörde ausgegeben. Am Freitag, 16. April, gegen 13.30 Uhr wurde auf der Fröbelstraße ein Fahrer an seinem Pkw, der ohne Parkschein abgestellt war, von zwei Personen in Zivil angesprochen. Beide trugen graue Stoffbinden mit weißer Aufschrift „Ordnungsamt“, teilt der städtische Sprecher Andreas Voss mit. Sie forderten den Pkw-Fahrer auf, ein Bußgeld von zehn Euro zu zahlen. Die Betrüger übergaben ihrem Opfer einen etwa sechs mal 15 Zentimeter großen Zettel, versehen mit dem Wappen von Langenfeld und dem Aufdruck Stadt Langenfeld. Auf diesem waren mehrere Nummern mit Verstößen abgedruckt, so Voss.