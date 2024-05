Lärmschutz in der Stadt Langenfeld will Straßenlärm reduzieren

Langenfeld · Die Stadt Langenfeld arbeitet weiter an der Reduzierung ihrer Lärmquellen. In Stufe vier des Lärmaktionsplans geht es um Temporeduzierung, leisen Asphalt und Lärmschutz an Autobahnen und Fenstern. Entschieden wird im Juli.

15.05.2024 , 14:04 Uhr

Noch bis Juli wird das Thema Lärmschutz in Langenfeld diskutiert. An der Hauptstraße gibt es schon eine Temp-30-Zone. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)